Легковушка столкнулась с автобусом. Смертельное ДТП произошло на 61 км автодороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума». Как сообщают в полиции, легковушка марки “Рено” выезжая на

Легковушка столкнулась с автобусом. Смертельное ДТП произошло на 61 км автодороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума». Как сообщают в полиции, легковушка марки “Рено” выезжая на главную дорогу столкнулась с автобусом, который следовал по маршруту «Гусь-Хрустальный – Колпь». Лев Ревазян, зам. начальника пресс-службы регионального УМВД: По предварительной информации, водитель 1977 г.р., управляя автомобилем «Рено», при выезде