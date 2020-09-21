Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим веществом – героином, массой более 200 граммов...

«Сотрудниками ОР ППСП ОМВД по району Вешняки города Москвы задержали 33-летнего подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – героина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Сотрудники отдельной роты ППСП при патрулировании территории на улице Аллея Первой Маевки обратили внимание на гражданина, который при виде сотрудников полиции начал заметно нервничать и убегать от полицейских. Было принято решение задержать и провести личный досмотр гражданина. В результате досмотра у 33-летнего приезжего обнаружили и изъяли сверток с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим веществом – героином, массой более 200 граммов.Следствием ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73