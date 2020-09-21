Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выступила на заседании комитета Европарламента по иностранным делам. Политик заявила о продолжении акций протеста в республике.

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выступила на заседании комитета Европарламента по иностранным делам. Политик заявила о продолжении акций протеста в республике.На прошлой неделе президент Александр Лукашенко сообщил об окончании сложного периода в истории республики. Политик отметил, что время митингов и баррикад закончилось и теперь белорусы должны сосредоточиться на созидании.C президентом не согласилась Светлана Тихановская. Оппозиционер рассказала, что протестные настроения не ослабевают. Митинги и забастовки будут продолжаться в Белоруссии столько, сколько будет надо – недели, месяцы или даже годы.Также политик предложилаевропарламентариям список официальных лиц республики, которые причастны к насилию на протестах. Тихановская настояла на том, чтобы против этих людей были введены санкции. Конкретные имена она не назвала.В начале августа обвинила власти Белоруссии в подделке результатов выбора президента. Она потребовала, чтобы в республике было проведено повторное голосование. После этого оппозиционер стала получать угрозы и покинула страну.Сейчас Светлана Тихановская находится в Литве с детьми. Она возглавляет оппозиционное движение и ведет переговоры с европейскими лидерами. Политик попросила их не признавать победу Александра Лукашенко на выборах.