Во Владимире сдадут семь новых детских садов.

В 2020 году во Владимире откроют семь новых детских садов. Все они возводятся в рамках национального проекта «Демография».Как сообщает пресс-служба Владимирской области, четыре дошкольных учреждения уже готовы. Каждый из них рассчитан на 50 детей. Новоселье справят малыши и педагоги на улицах Завадского, Крайнова, Сурикова и 1-ая Пионерская города Владимира. Такие же по вместительности сады достраивают в Сновицах-Веризино и на улице Тихонравова. Техническая готовность второго объекта достигает 70 процентов.В этом году должны сдать в эксплуатацию ещё три детсадика, в том числе дошкольное учреждение на 115 мест в микрорайоне Веризино. В трёхэтажном здании разместятся удобные группы, будет установлен лифт для маломобильных детей.Строительство дошкольных образовательных учреждений позволит решить проблему очереди на места для детей до трех лет. Дети от трех лет и старше полностью обеспечены местами в детских садах