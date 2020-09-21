К изестной рок-звезде после концерта подходит мужик.
Представляется поклонником и спрашивает:
- Скажите, вы такой известный, а чего у вас залы-то полупустые?
- Как полупустые? Да билетов на мои концерты продают в два раза больше, чем зал вместить может. И перекупщики еще по 200 долларов перед концертом билеты перепродают.
- Ну хорошо. А вот пластинок ваших в магазинах чего-то никогда не бывает...
- Как не бывает? Да я самый продаваемый певец в стране! У меня уже два золотых и три платиновых диска + пиратские копии на каждом углу!Последний альбом распродан тиражом более 1 миллиона! Но почему вас, моего поклонника, интересуют такие скучные цифры?
- Поклонника? Я из налоговой инспекции. Я обрабатываю сведения о ваших доходах!
еще анекдот!