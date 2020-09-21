Отопительный сезон начался раньше обычного.

Синоптики все еще обещают бабье лето на этой неделе, но несколько дней в Костромской области было холодно, дома начали остывать. Поэтому губернатор поручил вклюить отопление в учреждениях социальной сферы раньше обычного. Большинство объектов уже отапливаются. Это вжано не только для комфорта, но и для сдерживания распространения инфекций.Во все городские и районные больницы дали тепло. Во всех медицинских учреждениях, имеющих собственные источники теплоснабжения, создан необходимый запас топлива.В области насчитывается около 500 учреждений образования, и тепло по трубам пошло в 423 из них. В некоторых зданиях еще ведутся последние ремонтные работы. Также отопление не включили в учреждениях, которые находятся на первых этажах жилых зданий.Как отметил глава администрации г. Костромы Алексей Смирнов, в областном центре полностью подключение к теплу социальных объектов завершится на этой неделе.- Несмотря на то, что до вторника следующей недели прогнозируется теплая погода, ночами будет холодно. Поэтому там, где нужно подключать одновременно и социальные объекты, и жилой фонд, делайте это. Требую разобраться со всеми вопросами буквально в течение сегодняшнего дня», - подчеркнул губернатор.