Ковров преображается. Город воинской славы отмечает 242 день рождения. В честь праздника горожанам преподнесли сразу несколько подарков. Один из них – парковая экспозиции “Патриот”. (

Ковров преображается. Город воинской славы отмечает 242 день рождения. В честь праздника горожанам преподнесли сразу несколько подарков. Один из них – парковая экспозиции “Патриот”. ( г. Ковров ) Перед официальным открытием – небольшая экскурсия. Среди зрителей – новоизбранная глава города и губернатор. Теперь парк уже 3 года реконструируется. Дорожки, освещение, вай-фай, реконструирована эстрадная эстрада, места