Зарплату сотрудникам муромского предприятия выплатили после вмешательства прокуратуры. Надзорный орган сообщает о проведенной проверке в отношении ООО «Дорожник-2». Как установила

Зарплату сотрудникам муромского предприятия выплатили после вмешательства прокуратуры. Надзорный орган сообщает о проведенной проверке в отношении ООО «Дорожник-2». Как установила муромская городская прокуратура, 19 работникам этой организации не выплатили часть зарплаты, включая проценты за её задержку, на общую сумму около 460 тысяч рублей. В отношении бухгалтера компании возбуждены производства об административных правонарушениях, сотрудника уже привлекли