В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) предложили повысить пособие по безработице для граждан, у которых есть несовершеннолетние дети. Комментировать эту инициативу пока преждевременно, отметили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) предложили повысить пособие по безработице для граждан, у которых есть несовершеннолетние дети. Комментировать эту инициативу пока преждевременно, отметили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.Идея по увеличению пособия по безработице является частью проекта Генерального соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством РФ на 2021–2023 годы. Благодаря этому документу определится вектор деятельности Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.Сейчас данный проект еще обсуждают. Полный перечень предложений обещают сформировать к концу октября 2020 года.Советник одного из департаментов ФНПР Егор Пьяных отметил, что идея повышения пособия безработным заключается не только в том, чтобы сохранить эту выплату, но и применять ее регулярно. На данный момент незанятые родители получают три тысячи рублей дополнительно к основному пособию в связи с кризисом.На сколько хотят увеличить выплату, в ФНПР пока не сообщили, поскольку этот вопрос требует тщательной проработки. При этом отмечается, что пособие должно быть не меньше прожиточного минимума на детей – порядка 11 тысяч рублей. Также неизвестно, оба ли родителя смогут получать больше.Напомним, ранее Дмитрий Медведев обсудить возможность введения в России минимального гарантированного дохода граждан. Эта идея также прорабатывается.