В сарае в городе Чехов Московской области обнаружено тело 56-летнего местного жителя, передает сайт . Погибший пролежал так долго, что его останки успели мумифицироваться. Обстоятельства ..

В сарае в городе Чехов Московской области обнаружено тело 56-летнего местного жителя, передает сайт "". Погибший пролежал так долго, что его останки успели мумифицироваться. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, гибель мужчины не была сопряжена с криминальными обстоятельствами.