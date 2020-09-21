Во Владимире презентовали первый сборник "Церковно-исторического описания Владимирской епархии".

- Неблагоустроенный Благодар. Почему застройщик коттеджного поселка в черте города Радужный не довел дело до конца?- Издали только спустя полтора века. Во Владимире презентовали первый сборник "Церковно-исторического описания Владимирской епархии".-От костюмов до фольклора. Гороховецкий район стал межрегиональным центром исторического наследия.Не пропустите итоги понедельника в выпуске "Вести-Владимир" в 21.05 на канале "Россия 1"!