Уберечься от гриппа можно с помощью новой четырехвалентной вакцины - Ультрикс Квадри.

Вопрос, как не заболеть этой осенью, снова актуален.Уберечься от гриппа можно с помощью новой четырехвалентной вакцины - Ультрикс Квадри. Меры вакцинопрофилактики охватят более 830 тысяч жителей региона - это 60 процентов населения области. Владимирские журналисты тоже болеть не хотят. Вакцинация рекомендована всем, особенно людям, которые имеют высокий риск заболевания и слабый иммунитет.Марина Тиунова, участковый терапевт: «Помогает при всех таких атипичных делах. И свиной грипп, и птичий грипп. Я думаю, если даже человек заразился ковид, то должен быть какой-то эффект. Вакцина с названием "Квадри", состав у неё хороший».