В книге представлены материалы, рассказывающие о знаменитых жителях региона, внесших значительный вклад в развитие космической отрасли, и ветеранах космодрома Байконур,

Во Владимире вышла в свет вторая часть книги «Призвание — Байконур. О вкладе владимирцев в освоение космоса». Она посвящена нашим землякам, стоявшим у истоков космической эры. Автор книги - Михаил Яшуков, полковник, председатель Владимирской общественной организации ветеранов космодрома Байконур - презентовал первый том еще в октябре прошлого года. В него вошел обзор истории космодрома, рассказ о создании Владимирской общественной организации ветеранов Байконура и ее поименный состав, воспоминания байконуровцев.- Вторую часть книги я назвал «О вкладе владимирцев в освоение космоса», - рассказывает автор книги. - Поставил перед собой цель посмотреть, что есть в наших библиотеках, в периодике о людях, родившихся во Владимирской области и посвятивших жизнь изучению и освоению космоса. К сожалению, информации о наших земляках очень мало. Я постарался восполнить этот пробел. Владимирцы должны помнить, что Байконур — это целая эпоха, знать имена своих земляков, стоявших у истоков космической эры.В книге представлены материалы, рассказывающие о знаменитых жителях региона, внесших значительный вклад в развитие космической отрасли, и ветеранах космодрома Байконур, о сотрудничестве Центра подготовки космонавтов и Владимирского филиала РАНХиГС, музейных экспозициях, посвященных космической теме, редкие фотографии.Презентация книги «Призвание — Байконур. О вкладе владимирцев в освоение космоса» пройдет в октябре в рамках Всемирной недели космонавтики во Владимирском планетарии. Затем она поступит в муниципальные учреждения культуры и образования, общественные организации города.