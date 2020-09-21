Департамент здравоохранения Владимирской области возглавил новый руководитель. 17 сентября на эту должность распоряжением губернатора назначена Елена Утемова. С 21 числа новый директор

Департамент здравоохранения Владимирской области возглавил новый руководитель. 17 сентября на эту должность распоряжением губернатора назначена Елена Утемова. С 21 числа новый директор облздрава уже приступила к своим обязанностям. Напомним, пост директора департамента здравоохранения был свободен с конца мая, когда в отставку подал прежний руководитель облздрава - Алексей Мозалёв. После его ухода его обязанности временно исполняла Юлия Арсенина. В это время на вакантную