Его презентация прошла в Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Спустя полтора века сборник "Церковно-исторического и статистического описания Владимирской епархии" все-таки увидел свет. Его презентация прошла в Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Автор - иеромонах Иоасаф. А опубликовали сборник директор Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Алексей Сиренов и ведущий научный сотрудник Российской национальной библиотеки Алексей Раздорский. Это первое издание церковно-исторического справочника середины 19 века. В 1850 году Синод поручил всем епархиям составить подобные описания. Сделали это только 11 епархий, но ни один из трудов так и не был издан. Сейчас этот сборник представляет большую историческую ценность, в нем много неизвестных фактов о жизни Владимирской губернии.Алексей Раздорский, автор идеи издания и составитель сборника, кандидат исторических наук: "Он очень тщательно фиксировал наличие в храмах разного рода достопримечательностей, особо чтимых икон, различных предметов церковнослужебных, старопечатных книг, царских, патриарших грамот. Многое из того, что зафиксировано в этом описании, уже не дошло до наших дней и давно исчезло".Исследователи отмечают, иеромонах Иоасаф (в миру - Василий Гапонов ) обладал писательским даром. Сборник издан небольшим тиражом, один экземпляр подарен и областной научной библиотеке.