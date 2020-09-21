И результатами анализа на COVID-19

УФСИН по Владимирской области разместил информацию о разрешении длительных свидания с заключенными, отбывающими наказание в исправительных учреждениях Владимирской области. На официальном сайте Управления особо отмечается, что допуск на них родственников осужденных будет осуществляться с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований.Так, родственники, прибывшие на свидание должны иметь при себе справку от врача-эпидемиолога или врача общей практики об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, а также результаты анализа на COVID-19, проведенного методом ПЦР не ранее, чем за 3 дня до даты длительного свидания.