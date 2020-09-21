По сообщению Роспотребнадзора, учебный процесс в одной из общеобразовательных школ города приостановлен из-за вспышки ОРВИ.

По сообщению Роспотребнадзора, учебный процесс в одной из общеобразовательных школ города приостановлен из-за вспышки ОРВИ. Более 20% детей находятся на больничном. Из-за этого посещение школы «здоровой» части класса было приостановлено. Пока на срок до 7 дней. Но в ведомстве не исключают, что этот период будет продлен.Также «Вестям» стало известно, что с завтрашнего дня дети еще одной владимирской школы переводятся на дистанционное обучение. Как сообщили редакции, информация о наличии коронавирусной инфекции у одного из учеников пока ждет своего подтверждения. Дети, до выяснения результатов анализа заболевшего, будут заниматься дома