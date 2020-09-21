На утро 21 сентября отопление в областном центре включили в 10 школах и 42 детских садах.

Отопительный сезон во Владимире начинается с объектов социальной сферы - прежде всего, с детских садов, школ и социальных учреждений. Причем решение о дате включения тепла в конкретном учреждении принимает его руководитель.По данным городского управления образования, по состоянию на утро 21 сентября отопление в областном центре включили в 10 школах и 42 детских садах. В остальных школах и детских садах города подключение к теплу планируется завершить к середине недели.Подключение к теплоцентрали осуществляется по заявке руководителя учреждения, направляемой в управление образования. Если родители считают, что в учреждении, которое посещают их дети, уже слишком холодно, следует обратиться к руководству образовательного учреждения или напрямую в городское управление образования, и заявка будет исполнена. Пояснили в управлении образования.