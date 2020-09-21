Новая жертва КОВИДа. В субботу умер ещё один пациент с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 201. Новых случаев заболевания за выходные – 98, из них — 32 за

Новая жертва КОВИДа. В субботу умер ещё один пациент с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 201. Новых случаев заболевания за выходные – 98, из них — 32 за последние сутки в 8 муниципальных образованиях. Всего больных теперь 6 969. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир и Гороховец (по 11-ть новых пациентов).