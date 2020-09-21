Новая жертва КОВИДа. В субботу умер ещё один пациент с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 201. Новых случаев заболевания за выходные – 98, из них — 32 за
<a href="https://33live.ru/novosti/21-09-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-chislo-zabolevshix-koronavirusom-uvelichilos-do-6-969-letalnyx-isxodov-201.html" target="_blank">Во Владимирской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 6 969, летальных исходов 201</a> - Новая жертва КОВИДа. В субботу умер ещё один пациент с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 201. Новых случаев заболевания за выходные – 98, из них — 32 за
[url=https://33live.ru/novosti/21-09-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-chislo-zabolevshix-koronavirusom-uvelichilos-do-6-969-letalnyx-isxodov-201.html]Во Владимирской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 6 969, летальных исходов 201[/url] - Новая жертва КОВИДа. В субботу умер ещё один пациент с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 201. Новых случаев заболевания за выходные – 98, из них — 32 за