В районном этапе конкурса приняли участие 43 участковых уполномоченных полиции.

С 11 по 20 сентября во Владимирской области проходил первый этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый - 2020». В текущем году за звание "Народного участкового" боролись 43 представителя из всех районов Владимирской области. Среди претендентов было и 6 представительниц "слабого пола". Победителей первого этапа жители региона выбирали посредством онлайн-голосования. Наиболее активно за своих участковых традиционно голосовали жители областного центра, а также Судогодского, Суздальского и Петушинского районов. Всего в онлайн-голосовании приняли участие более 26 000 жителей тридцать третьего регионаНаибольшее количество голосов в своих районах набрали следующие участники первого этапа конкурса:УМВД России по городу Владимиру – старший лейтенант полиции Коровин Александр Владимирович (11 741 голос)ОМВД России по Александровскому району – старший лейтенант полиции Рожков Алексей Васильевич (85 голосов)ОМВД России по Вязниковскому району – майор полиции Тарасов Михаил Николаевич (347 голосов)Отд МВД России по Гороховецкому району – старший лейтенант полиции Замыслов Александр Николаевич (67 голосов)МО МВД России "Гусь-Хрустальный" – старший лейтенант полиции Гладилкин Иван Геннадьевич (114 голосов)ОМВД России по Камешковскому району – старший лейтенант полиции Иванов Дмитрий Иванович (257 голосов)Отд МВД России по Киржачскому району – старший лейтенант полиции Панюхин Максим Николаевич (34 голоса)МО МВД России «Ковровский» – майор полиции Смирнов Николай Павлович (234 голоса)ОМВД России по Кольчугинскому району – старший лейтенант полиции Куликов Алексей Алексеевич (378 голосов)ОМВД России по Меленковскому району – лейтенант полиции Понявин Сергей Владимирович (212 голосов)МО МВД России «Муромский» – старший лейтенант полиции Сумкин Сергей Алексеевич (134 голоса)ОМВД России по Петушинскому району – лейтенант полиции Галецкая Марина Юрьевна (460 голосов)Отд МВД России по Селивановскому району – лейтенант полиции Хромов Василий Николаевич (78 голосов)ОМВД России по Собинскому району – майор полиции Зайцев Александр Сергеевич (115 голосов)ОМВД России по Судогодскому району – капитан полиции Широков Дмитрий Николаевич (790 голосов)ОМВД России по Суздальскому району – старший лейтенант Пряхин Иван Александрович (942 голоса)ОМВД России по Юрьев-Польскому району – старший лейтенант Остапов Егор Александрович (215 голосов)Эти участковые уполномоченные полиции становятся участниками второго этапа онлайн-голосования, которое пройдет на сайте УМВД России по Владимирской области в период с 7 по 16 октября.