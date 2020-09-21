Роспотребнадзор выпустил бюллетень на 21 сентября.

Судя по динамике, завтра общее число заболевших во Владимирской области перевалит за круглую цифру 6970. Скорее всего, фактическое количество заразившихся уже превысило ее, но официально на утро 21 сентября пока отмечено 6969 случаев. Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ежедневно мониторит заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями..За сутки новым коронавирусом заболело 32 человека. Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории области.