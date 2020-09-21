В ходе соревнования прошли забеги на дистанциях 1, 3 и 5 км.

Во владимирском парке «Загородный» в минувшую субботу прошел городской праздник бега «Владимирская осень - Кросс нации-2020». Это одна из самых массовых спортивных акций в России - в этом году она проходит во всех 85 регионах России.В ходе соревнования прошли забеги на дистанциях 1, 3 и 5 км.На дистанции 1 км среди девочек 2011 г.р. и младше победила Софья Зинович. У мальчиков того же возраста первенствовал Дмитрий Шашков. Среди девочек и мальчиков 2009-2010 г.р. первые места заняли Софья Байкова и Семен Зубцов.У девушек и юношей 2007-2008 г.р. лучше всех выступили Валерия Сафонова и Артем Кирилюк. Среди девушек и юношей 2005-2006 г.р. первыми были Мария Бесшапошникова и Федер Кошелев.На дистанции 3 км соревновались юноши и девушки 2001-2004 г.р. Здесь первые места завоевали Иван Волгин и Любовь Егорова.На дистанции 5 км среди мужчин и женщин 2000 г.р. и старше первенствовали Дмитрий Шунин и Наталья Егорова.Спортсмены, занявшие 1-е места в своих категориях, награждены кубками, медалями и дипломами. Призерам соревнований вручены медали и дипломы. Сообщили в пресс-службе горадминистрации.