18 сентября в центре Брянска внедорожник влетел сразу в две машины. В одой из них находились мужчина-водитель, женщина и шестилетняя девочка. Все они с серьезными травмами были доставлены в ..

18 сентября в центре Брянска внедорожник влетел сразу в две машины. В одой из них находились мужчина-водитель, женщина и шестилетняя девочка. Все они с серьезными травмами были доставлены в больницу. В последствии мужчина от полученных повреждений скончался.Тем временем водитель внедорожника, по словам очевидцев, едва держался на ногах. От него сильно пахло алкоголем, передает . Однако от медицинского освидетельствования он отказался. Более того, по некоторым данным, виновник ДТП сперва попытался скрыться с места аварии и сотрудникам ДПС пришлось его искать.Тем не менее, молодой человек отделался лишь штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на год. О причинах такого снисхождения к водителю – 33-летнему Максиму Резунову, сыну вице-губернатора Брянской области – не сообщается.Замначальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД, подполковник внутренней службы Марина Алимова подчеркнула, что это просто ДТП и ничего необычного не произошло. Известно, что молодого человека уже ловили пьяным за рулем, однако тогда дело удалось замять.