За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 51 получил ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 5 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошла одна автоавария. Полицейскими оформлено 356 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 74 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Селивановский район:По предварительной информации, 14 сентября 2020 г. около 07:00 на 88 км автодороги «Владимир – Муром – Арзамас» 51-летний водитель автомобиля «ВАЗ» при прохождении левого поворота допустил съезд с дороги, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» госпитализирован.Ковровский район:По предварительной информации, 15 сентября 2020 г. около 19:30 в г. Коврове у д. 102 по улице Дегтярева 22-летний водитель автомобиля «Лада» при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю «Мерседес» под управлением водителя 1989 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Мерседес» и пассажир 1989 г.р., а также водитель автомобиля «Лада» и пассажир 1997 г.р. направлены на амбулаторное лечение.Ковровский район:По предварительной информации, 19 сентября 2020 г. около 08:00 в г. Коврове у д. 7 по улице Краснознаменная 64-летний водитель автомобиля «Лада» при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю «Пежо» под управлением водителя 1993 г.р. После столкновения автомобиль «Пежо» совершил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель автомобиля «Пежо» и пассажир 1998 г.р. направлены на амбулаторное лечение.Киржачский район:По предварительной информации, 16 сентября 2020 г. около 10:45 в деревне Ефремово у дома 24 по улице Центральная 46-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21074» под управлением водителя 1959 г.р., который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21074» направлен на амбулаторное лечение.Муромский район:По предварительной информации, 17 сентября 2020 г. около 03:35 на 5 км автодороги «Ковардицы–Степаньково-Чаадаево», 57-летний водитель автомобиля «Даф» с прицепом-цистерной при проезде правого поворота допустил съезд в левый по ходу движения кювет с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля «Даф» направлен на амбулаторное лечение.Судогодский район:По предварительной информации, 20 сентября 2020 г. около 16:05 в г. Судогда у дома 45 по улице Чапаева 14-летний водитель мопеда «Мотоленд» выехал на проезжую часть дороги перед близко движущимся автомобилем «УАЗ» под управлением водителя 1963 г.р., который двигался попутно в прямом направлении. В результате ДТП водитель мопеда «Мотоленд» направлен на амбулаторное лечение.Судогодский район:По предварительной информации, 18 сентября 2020 г. около 17:50 на 61 км автодороги «Владимир – Муром – Арзамас» 37-летний водитель автомобиля «Рено» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ» под управлением водителя 1987 г.р. В результате ДТП водители автомобилей «Рено» и «ВАЗ» госпитализированы, 32-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» направлен на амбулаторное лечение.