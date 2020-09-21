Территория не благоустроена, нет освещения, а вдоль убитой бетонной дороги трава выше человеческого роста.

Во мраке бездорожья. Жители коттеджного поселка Благодар, примыкающего к Радужному, уже несколько лет добиваются от компании-застройщика и местных властей освещения и благоустройства автомобильных дорог к их домам. Кто и когда должен вывести жителей из сумрака, выяснял Александр Сыпченко.Узкие обочины и разбитый асфальт, по такой дороге жители коттеджного поселка Благодар вынуждены каждый день добираться до своих домов. Тротуара для пешеходов также нет. Ситуация в самом квартале 7/2 не лучше. Прилегающая территория не благоустроена, нет освещения, а вдоль убитой бетонной дороги трава выше человеческого роста. Татьяна Тимоха живет здесь уже 7 лет. Когда покупала дом, реклама от фирмы подрядчика сулила настоящий рай, но на деле все вышло иначе. Все это время женщина вместе с соседями требует от застройщика выполнить свои обязательства перед покупателями, но пока тщетно.Татьяна Тимоха, жительница коттеджного поселка Благодар: «Вот поставили нам такие парковые фонарики и все, а дорога которая ведет сюда, она не освещена и зимой по ней ходить очень сложно, а когда дети маленькие не проехать. Машин много».Многодетная мама Галина Трофимова уверена, в поселке нужны и полноценные детские площадки. Сейчас редкие вечерние прогулки с коляской скорее напоминают прохождение полосы препятствий в условиях недостаточной видимости.Галина Трофимова, жительница коттеджного поселка Благодар: «Постоянно ездят грузовики, с колясками не вариант гулять, также ка и ребенка отправить на секцию, постоянно за него переживать».В администрации города жителям стараются помочь. В прошлом году у застройщика ООО "Строительная компания "Спектр" закончился срок договора аренды земельного участка, однако работы по благоустройству им так и не были выполнены. По словам заместителя главы администрации города Радужный Владимира Семеновича, для того чтобы повлиять на ситуацию, мэрии даже пришлось обратиться в суд.Владимир Семенович, заместитель главы администрации г. Радужный: «В отношении указанных сетей есть замечания как со стороны администрации так и со стороны жителей, которые проживают на территории указанного поселка. На той неделе состоялось очередное заседание арбитражного суда, в соответствии с которым суд затребовал у застройщика представить проектную документацию с тем чтобы было принято соответствующее решение».Генеральный директор той самой фирмы-застройщика обещает, что территория обязательно будет благоустроена. Сергей Филимонов утверждает, что лично заинтересован в этом, впрочем конкретных сроков не называет.Сергей Филимонов, генеральный директор ООО "Строительная компания "Спектр": «Все идет по плану. - То есть дорога здесь будет? - Да конечно! - А в какие сроки. - В ближайшие, сроки трудно назвать, потому что сейчас здесь много объективных факторов, которые влияют на воплощение программы. Все в процессе идет».Ну а что касается подъездной дороги к поселку, то это зона ответственности самого муниципалитета. По словам чиновников, этот вопрос ими уже прорабатывается и должен разрешиться в ближайшем будущем.Александр Сыпченко, Семен Карпов«Вести-Владимир»