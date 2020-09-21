Одной из преступниц стала внучка пожилой женщины.

Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, что убийцы пожилой женщины пошли под суд.Напоминаем, что жестокое и бессмысленное убийство было совершено год назад. Двое мужчин решили занять у знакомой 20 000 рублей, но получили отказ. Тогда они напали на пожилую женщину в ее квартире. Преступники обманом напросились к ней в дом, сказав, что будут ждать ее внучку, с которой были знакомы. Тайком взяв ключ, они попрощались, а затем вернулись за деньгами. Один из преступников взял ножку от мебели и несколько раз ударил хозяйку по голове, не давая ей уйти из дома. Бил бабушку, которая упала на пол, и его соучастник, а затем они придавили ее подушкой и убили. Затем они вытащили из ее кармана кошелек с 2, 5 тысячами рублей.Свое преступление они не скрывали перед внучкой, и та помогла им спрятать оружие убийства. Как считает следствие, чуть раньше этого происшествия молодая женщина и ее знакомый уже украли у бабушки порядка 50 тыс. рублей, прикрываясь уборкой квартиры.Уголовное дело будут рассматривать во Владимирском областном суде. В зависимости от роли каждого из них они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. п. «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), п.п. «а», «в» ч. 2 ст.158 (кража), ст. 316 УК РФ (сокрытие особо тяжкого преступления).