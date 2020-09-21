Роспотребнадзор выявил уже 90 нарушителей.

Работники Управления Роспотребнадзора по Владимирской области выявили уже девяносто жителей Владимирской области, которые не сдали тест на коронавирус после поездки за рубеж. Теперь нарушителям грозит суд. Специалисты службы составили соответствующие административные протоколы. Если судья подтвердит их вину только за нарушение правил, то может назначить штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Но если из-за этого был причинен вред здоровью других людей, размер штрафа может вырасти от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.Напомним, что граждане должны вносить тест на ЕПГУ в течение 3 дней после прибытия регулярными авиарейсами из зарубежных стран.Управление Роспотребнадзора продолжает осуществлять контроль за исполнением гражданами требований законодательства.