Сентябрь богат не только урожаем, но и экологическими праздниками. В рамках празднований Дня рождения Гринпис 15 сентября, Всемирного дня здоровья окружающей среды 26 сентября, ГБУ ВО ..

Сентябрь богат не только урожаем, но и экологическими праздниками. В рамках празднований Дня рождения Гринпис 15 сентября, Всемирного дня здоровья окружающей среды 26 сентября, ГБУ ВО «Экорегион» приглашает всех желающих принять участие в акции «Утилизируй с умом!» по сбору и утилизации батареек, которая проходить в период с 09.09.2021 по 11.10.2021 г.Для участия в акции необходимо принести использованные батарейки по адресу: г. Владимир, ул. Луначарского, д.3 офис 305-кБолее подробные условия акции вы сможете найти на официальной страничке учреждения в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/public189200983).Состав батарейки на первый взгляд прост - щелочь, цинк, калий, свинец, литий, марганец, никель, натрий и т.д, но в совокупности при разложении в почве, входящие в состав батарейки вещества, в большой концентрации представляют опасность для окружающей среды.Весь химический состав содержащиеся в батарейках через почву достигают грунтовых вод, откуда попадают в водоемы, в том числе и те, из которых ведется забор водопроводной воды. Химическому загрязнению подвергаются земли, растения, реки и обитающие в них живые организмы.Батарейки, как элементы питания, в соответствии с классификатором, относятся к категории опасных отходов 1-го и 2-го класса, которые при неправильной утилизации способны загрязнять окружающую среду более 30 лет, а период разложения составит до 100 лет. Именно поэтому нельзя выкидывать батарейку в мусор. Отработанные батарейки должны быть утилизированы строго в специализированные контейнеры. Если нет возможности утилизировать использованную батарейку в специально отведенные контейнеры, можно складывать их в пластиковые емкости, чтобы позже сдать в специальные пункты приема. Так, на территории города Владимира работают следующие пункты приема использованных батареек:– Заряд33 (г. Владимир, 2-ой Почаевский проезд, д. 20)– Компания «Эконорма» (г. Владимир, ул. Дворянская, д.27а, корпус 7, офис 28)– Гипермаркет «Globus» (г. Владимир, Суздальский пр-т, д.28)– Компания «Биотехнологии» эко-пункт приёма вторсырья (г. Владимир, ул. Егорова, д.10)Начни с себя и своей семьи, начни с правильной утилизации ненужной, уже отработавшей свой ресурс, маленькой батарейки.