21.09.2021

2021-09-21 15:05:05

Депутат Государственной Думы Игорь Игошин поблагодарил владимирцев, оказавших ему доверие

Доверие избирателей - главная оценка работы. В этом уверен депутат Государственной Думы Игорь Игошин. Своей главной задачей на будущее он видит развитие Владимирской области и её территорий.



Игорь Игошин, депутат государственной Думы:



- Закончилась по-настоящему конкурентная предвыборная кампания. Жители региона сделали свой выбор, проголосовали за депутатов Государственной Думы 8-ого созыва. Я хочу сказать огромное спасибо. Поблагодарить каждого, кто оказал мне доверие, отдал мне свой голос. Это значит, что позитивно оценен опыт нашей командной совместной предыдущей работы и программа, с которой я шёл на выборы.