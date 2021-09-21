В 33-ем регионе партия власти набрала 37,64%. У КПРФ –25,95%. ЛДПР - 9,42%. У «Справедливой России – За правду» - 7,78%. Дебютанты думских кампаний «Новые люди» во Владимирской области получили 7,31%.

В 9:00 21 сентября состоится заседание Облизбиркома по результатам выборов депутатов по одномандатным округам. Свои места в ГД единороссы Григорий Аникеев и Игорь Игошин.Итоги голосования по партийным спискам также свидетельствуют о победе владимирских единороссов.В 33-ем регионе партия власти набрала 37,64%. У КПРФ –25,95%. ЛДПР - 9,42%. У «Справедливой России – За правду» - 7,78%. Дебютанты думской гонки «Новые люди» во Владимирской области получили 7,31%.Таким образом, количество объединений, которые прошли российский парламент, выросло до пяти. Избрание «Новых людей» многие называют сенсацией, но партия Алексея Нечаева и до федеральных выборов демонстрировала высокие показатели. Так, в прошлом году их депутаты вошли в состав Заксобраний Калужской, Костромской, Новосибирской и Рязанской областей. После нынешнего сентября они будут в органах законодательной власти еще 20 субъектов.Успех их кампании подтвердил запрос в обществе на обновление и возможность войти во власть вполне легально.Добавим, что кроме нижней палаты парламента, во Владимирской области формировали 32 местных органа власти. В Вязниках, например, выбирали Совет.«Из 200 муниципальных мандатов представители партии «Единой России» взяли 174, в том числе 93 мандата из 97 возможных в Вязниковском районе. В очередной раз на муниципальных выборах во Владимирской области «Единая Россия» демонстрирует отличный результат», - подчеркнул вице-спикер ЗС Роман Кавинов.Контроль за легитимностью процесса осуществляли тысячи наблюдателей. Владимирский общественный штаб располагался в здании РАНХиГС.На УИКах было установлено 1036 камер. Запись с них транслировалась на экранах в общественном штабе в режиме реального времени все три дня выборов.«За три дня в штаб поступило 234 звонка, 217 из них касались юридических вопросов сопровождения выборов. Были случаи, когда мобильные группы выезжали на конкретные участки, разбирались на месте. Всего за три дня нам поступило 18 обращений о возможных нарушениях, но ни одно не подтвердилось», - резюмировал работу общественного штаба председатель Общественной палаты области Анатолий Аннин.Напомним, что с 17 по 19 сентября россияне выбирали 450 представителей регионов в Государственной Думе восьмого созыва. Законодательный орган власти избран на пять лет.