Задержка публикации результатов онлайн-голосования на выборах в Госдуму в Москве связана с тем, что функция отложенного решения потребовала больше времени на обработку данных. Об этом заявила гендиректор компании-разработчика блокчейн решений XDSOFT Любовь Красюк.

Задержка публикации результатов онлайн-голосования на выборах в Госдуму в Москве связана с тем, что функция "отложенного решения" потребовала больше времени на обработку данных. Об этом заявила гендиректор компании-разработчика блокчейн решений XDSOFT Любовь Красюк.Проверка исторических данных и всей цепочки блоков требует много времени – это можно видеть на публичных сетях вроде Bitcoin и Etherium, отметила она. "А при доработках криптографических функций системы будут дополнительные накладные расходы", – пояснила эксперт.Красюк рассказала, что в схожем проекте отмечалось серьезное падение скорости формирования транзакций и увеличение времени на их проверку. Наличие возможности сменить решение на онлайн-выборах в Москве потребовало больше времени для итоговой проверки данных, приводит ее слова портал "Лента.ру".На онлайн-выборы в Москве записалось более двух миллионов человек. Явка составила 96,5%. Голосующие дистанционно автоматически становились участниками розыгрыша квартир, автомобилей и призовых сертификатов.Во всех округах столицы победили кандидаты из списка мэра Сергея Собянина. Он поблагодарил горожан за проявление гражданской позиции. Также мэр сказал спасибо всем, кто голосовал за "Единую Россию".Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. По итогам голосование в восьмой созыв палаты прошли пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди".