21 сентября с 9 утра проходит заседание Облизбиркома по результатам выборов депутатов по одномандатным округам – Владимирскому и Суздальскому. Мандаты получат представители партии «Единая

21 сентября с 9 утра проходит заседание Облизбиркома по результатам выборов депутатов по одномандатным округам – Владимирскому и Суздальскому. Мандаты получат представители партии «Единая Россия» Григорий Аникеев и Игорь Игошин. Явка по стране составила 51,68%. Победу на выборах одержала партия «Единая Россия». Во Владимирской области она набрала 37,64%, второе место у КПРФ – 25,95%, затем