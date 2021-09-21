В чём кроется секрет успешной работы одного из лучших лесничеств? В прошлом году лесная отрасль, как и вся социальная сфера, столкнулась с беспрецедентными вызовами. Успешный ..

В чём кроется секрет успешной работы одного из лучших лесничеств?В прошлом году лесная отрасль, как и вся социальная сфера, столкнулась с беспрецедентными вызовами.Успешный тандемОднако сотрудники ГКУ ВО «Кольчугинское лесничество» даже в кризисное время безукоризненно выполняли свои трудовые задачи. Естественно, старания не прошли даром...- По итогам 2020 года наше лесничество признали лучшим в регионе, -говорит директор ГКУ ВО «Кольчугинское лесничество» Николай Судаков. - Достижения нашего коллектива оценили в администрации области - постановлением Губернатора нас занесли на региональную «Галерею Славы». Это общая победа нашей сплочённой команды.Кстати, в Кольчугинском лесничестве, несмотря на «кадровый голод», который уже давно наблюдается в отрасли, рука об руку с ветеранами работают начинающие свой путь в профессии специалисты. Успешный тандем опыта, полученного за десятилетия практической работы в лесу, и энергии, свойственной молодёжи, помогает решать даже самые сложные задачи.- Нашему самому взрослому сотруднику исполнилось 64 года, а самому младшему - всего 22. Мы стараемся привлекать к себе толковых ребят с образованием и в дальнейшем обучаем их в процессе работы, этому способствует развитая система наставничества. Ветераны учат юных коллег житейской мудрости, помогают им разобраться в процессах, происходящих в лесу. Молодые, в свою очередь, учат старших товарищей обращаться с современными гаджетами, - рассказывает Николай Судаков.Действительно, навыки работы с цифровыми устройствами необходимы современному лесничему не меньше, чем умение тушить зачинающийся низовой пожар. Система видеомониторинга «Лесохранитель» позволяет участковым инспекторам в режиме реального времени отслеживать возгорания и задымления, точно определять месторасположение проблемной локации. Как признаются в Кольчугинском лесничестве, это значительно облегчает им работу, ведь иногда пожары случаются в весьма труднодоступных для наземной техники местах.Кроме того, большим подспорьем для хранителей кольчугинских лесов служит авиационная охрана. Лётчики, парящие над местностью, иной раз сообщают более точные данные об огненной опасности, чем видеокамеры, расположенные на далёких вышках сотовой связи. А с «чёрными лесорубами» помогает бороться система космического мониторинга, которая определяет места незаконных рубок. Правда, стоит сказать, что их в районе не много -в лесах растут преимущественно лиственные породы деревьев, которые злоумышленникам не особо интересны.Пресекают на подступахТерритория, которая находится под ответственностью работников Кольчугинского лесничества (всего 22 человека, 14 из них - участковые инспекторы), насчитывает более 61 тыс. гектаров. Это более 50% площади всего района. Вести неусыпное наземное патрулирование на столь обширном пространстве, лесничим помогает парк техники, в состав которого входят 8 машин, половина из которых - новые. Естественно, все они отличаются повышенной проходимостью и надёжностью, что особенно важно в условиях дикой местности. Каждая машина оснащена оборудованием, позволяющим бороться с огнём - многие начинающиеся пожары участковые лесничие тушат своими силами.- По количеству пожаров сезон на сезон не приходится. Например, в прошлом году, когда действовали строгие коронавирусные ограничения, у нас в районе практически не было сельхозпалов. В этом же году их было много, что заставляло нас понервничать. На нашей территории практически все лесные пожары начинаются с поджога травы. Сельское хозяйство в районе развито не сильно - почвы суглинистые, поля зарастают, их не косят. Поэтому пожар в лес приходит именно с полей, стараемся ловить его на подступах, - говорит директор Кольчугинского лесничества.Однако стоит сказать, что за последние 5 лет на территории района было всего 2 лесных пожара на площади 2,3 гектара. Ни один из них не причинил значимого ущерба лесному фонду. Это ли не лучший показатель успешной деятельности сотрудников лесничества?Помимо оперативной и часто героической работы по борьбе с огненной стихией, трагических последствий удаётся избегать благодаря превентивным мерам. Каждый год работники лесничества проводят большие противопожарные мероприятия. Исходя из своего колоссального опыта и огромного багажа знаний, они определяют участки, наиболее подверженные возгоранию, на которых впоследствии прокладывают минерализованные полосы. Их общая длинна на территории лесничества достигает 80 км.Кроме того, круглый год проходит активная работа с населением. Сотрудники лесничества регулярно проводят такие акции, как «Чистый лес» и «Всероссийский день посадки леса». К участию в них привлекают волонтёров и даже местную администрацию - лес восстанавливают и студенты, и чиновники. Переоценить значение подобной «трудотерапии» сложно, ведь человек, хоть раз взявший в руки «меч Колесова» и посадивший живое дерево, едва ли станет проявлять вопиющее бескультурье на природе в будущем.Также экологическому воспитанию подрастающего поколения способствует подшефное школьное лесничество. Оно показывает себя с лучшей стороны -ребята не только помогают очищать лес от мусора и заниматься лесовосстановлением, но и участвуют в олимпиадах природоохранной направленности.Ещё одна грань общественной работы - помощь полиции и МЧС в поиске заблудившихся в лесах людей. Благодаря слаженной и оперативной работе, за последние 7 лет трагических случаев с «потеряшками» не было. Заблудившихся всегда находили, бывало даже ночью, что в условиях дикой местности особенно сложно и опасно, а это ещё раз доказывает, что лесничие - отважные и бескорыстные люди. Без этих качеств в профессии делать нечего...