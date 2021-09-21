Как современные технологии помогают беречь «зелёные лёгкие» региона?

Круглый год им угрожают самые разнообразные напасти -пожары, испепеляющие гектары растительности, «чёрные лесорубы», жадно вгрызающиеся зубьями бензопил в стройные стволы деревьев, стихийно возникающие свалки и безалаберные «шашлычники». Дать им достойный отпор на обширных территориях, которые занимает наш лесной фонд, - задача очень сложная. Она по плечу лишь истинным героям, всем сердцем влюблённым в родные леса. К счастью, в областном департаменте лесного хозяйства работают именно такие люди.О портрете современного «стража леса», высокотехнологичных методах мониторинга пожарной опасности, цифровизации лесной отрасли и о том, как удалось избежать повторения сценария 2010 года этим летом, мы поговорили с директором департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгением Малышевым.Во всеоружии- Правда ли, что благодаря национальному проекту «Экология» на «вооружение» департамента и подведомственных ему организаций ежегодно поступает современное высокотехнологичное оборудование?- Правда. В этом году, благодаря национальному проекту, мы получили почти на 15 млн рублей больше, чем в прошлом. Общая сумма - 115 млн рублей. Это стало возможным благодаря нашей хорошей работе, высоким показателям всего коллектива департамента и личному участию руководства области в этом вопросе. Кроме того, совсем недавно мы дополнительно получили 17 млн рублей на приобретение противопожарной техники. Таким образом, общая сумма прибавки составила более 32 млн рублей.Все эти средства направили во «Владлесхоз». Мы приобрели новую лесохозяйственную и противопожарную технику. Общий количественный показатель - более 140 единиц, модернизировали технический парк всех наших 12 филиалов.- Давайте подробнее поговорим о технических новинках...- Впервые на «вооружение» нашей области поступили такие экзотические вещи, как беспилотные летательные аппараты - маленькие квадрокоптеры с полным программным обеспечением. Они нам нужны для первичной разведки. Ведь что нужно сделать в первую очередь при тушении лесных пожаров? Своевременно обнаружить очаг возгорания, оценить ситуацию и принять решение - какие силы и средства нужно привлечь для борьбы с огнём.Раньше, для того чтобы эффективно приступить к тушению, приходилось очень много времени тратить на проведение разведки. Порой это было очень сложно сделать в силу непроходимости лесного участка, задымлённости, высокой температуры. Люди подвергали себя высокому риску. Кроме того, это занимало много времени. Наши сотрудники обходили проблемный участок по периметру, определяли подъезды, рельеф, наличие водных источников, интенсивность пожара, его движение. Сейчас это занимает считаные минуты. Мы поднимаем в воздух квадрокоптер и в течение 10-15 минут определяем все основные параметры, для того чтобы принимать решение, куда выдвигаться, откуда начать, направление ветра.Также у нас впервые появились квадроциклы, способные маневрировать даже в условиях абсолютного бездорожья. Конечно, мы непрерывно модернизируем и парк пожарных машин, универсальных колёсных тракторов, плугов, культиваторов.Закупили большое количество дополнительного оборудования, в том числе радиостанции, чтобы обеспечивать устойчивую связь при тушении лесных пожаров. У нас появился передвижной штабной командный пункт. В нём есть всё необходимое: освещение, генератор, мотопомпы, радиосвязь и многое другое.Мы приобрели и передвижную автомастерскую на базе УАЗа. Она помогает решать оперативные задачи. Она оснащена сварочным и токарным оборудованием и отличается высокой проходимостью. Если у техники, например, слетела гусеница, мы можем отремонтировать её прямо в лесу.Я считаю, что в техническом плане мы достаточно сильно подготовлены. Контрольные цифры национального проекта идут с превышением.Главное богатство- Квадрокоптеры, мотовездеходы... Сотрудники департамента уже разобрались, как работать с такой сложной техникой?- Разобрались. Не нужно думать, что лесник - это дед с бородой и посохом в руках, который ходит по лесу, а иногда ездит на лошади. В наши дни работник лесного хозяйства - это высококвалифицированный человек, который владеет всеми современными способами коммуникации. Сейчас другие времена и другие технологии - лошади и обходы на «своих двоих» остались в прошлом. Мы идём в ногу со временем.- Чтобы эффективно использовать современною технику, сотрудникам департамента, в том числе «аксакалам» отрасли, приходится регулярно повышать квалификацию?- В лесном хозяйстве главное богатство - это люди. К нам приходят, как правило, один раз. Люди либо остаются на всю жизнь, либо не приживаются и больше не возвращаются. Многие наши сотрудники - специалисты,которые отработали в лесной отрасли не один десяток лет. Однако у нас трудятся не только «возрастные» люди. Всегда есть определённый приток молодёжи.Конечно, чтобы быть успешным человеком, нужно непрерывно повышать образование. В этом году наш техникум празднует столетие. Он - «фишка» нашей области, в соседних регионах нет учебных заведений, которые входят в состав департаментов лесного хозяйства. Во многих субъектах отказались от этой ноши и передали учебные заведения под юрисдикцию департаментов образования, которые, в свою очередь, вместо лесников начинают готовить юристов и экономистов.У нас же перепрофилирования техникума не произошло. Поэтому на его базе лесные пожарные ежегодно повышают свою квалификацию. Кроме того, в Подмосковье есть Всероссийский институт повышения квалификации работников лесного хозяйства. Туда мы тоже отправляем учиться наших сотрудников.Вообще, денег на повышение квалификации и переподготовку сотрудников мы не жалеем. В департаменте регулярно проводим обучающие семинары, тренировки, учения с нашими лесными пожарными.На земле и в воздухе- Наша область славится отлаженной системой обнаружения и тушения лесных пожаров. Какие виды мониторинга огненной опасности, на ваш взгляд, зарекомендовали себя как наиболее эффективные?- Чем больше видов и способов мониторинга, тем спокойнее жителям области и работникам лесного хозяйства. У нас есть собственная база авиационной охраны лесов. Авиационный мониторинг применяют в Московской и Костромской областях. Но никто из географических соседей не содержат свои авиабазы. У нас она на балансе, поэтому мы можем спокойно управлять этим процессом, не тратить деньги на аренду.Кроме того, круглосуточный режим наблюдения осуществляют 30 видеокамер. Они находятся на вышках сотовых операторов и обладают перекрёстным принципом работы. Сейчас в их зону покрытия входят более 30% территории области. В следующем году планируем закупить ещё 20 камер и увеличить эти показатели до 50%.Когда в пункте управления видят очаг возгорания, дублируют данные лесоохране, она, в свою очередь, определяет местоположение, площадь, принадлежность земель и так далее. Эти данные позволяют реагировать наземным силам.Наземное патрулирование также проводим в плановом порядке. Для нас настоящая «палочка-выручалочка» - это малый лесопатрульный комплекс на базе УАЗ. В нём могут ехать 6 человек одновременно, есть запас воды, мотопомпа, пожарные рукава, ранцевые лесные огнетушители, воздуходувки, зажигательные аппараты, бензопилы. Иными словами, минимальный набор пожарного автомобиля у нас находится в УАЗе. Он отличается малыми эксплуатационными расходами, маневренностью и мобильностью. На нём можно добраться туда, куда невозможно даже на КамАзе. Наши сотрудники, отправляясь в патрулирование на УАЗе, обнаружив пожар, могут оперативно приступать к тушению, получая сигналы с видеокамер и радиоустановку с самолёта.Также нам помогает система ИСДМ Рослесхоза, которая следит за лесами из космоса и покрывает всю территорию области.По моему мнению, все 4 способа мониторинга - очень важные. Они лишь дополняют и уточняют друг друга. Бывает, что с видеокамер мы не видим общую картину или видим какие-то признаки возгорания, но не можем обеспечить точные координаты. Но при этом борт АН-2, пролетая над территорией лесничества, по прямой радиосвязи докладывает точную обстановку.Всегда наготове- Лето в этом году выдалось жарким и засушливым. Как в нашем регионе обстояла ситуация с лесными пожарами?- Ещё рано подводить итоги, но предварительно можно сказать, что пик мы прошли. Сейчас класс пожарной опасности снизился. В целом количественный показатель лесных пожаров в этом году выбился из среднестатистических значений - с учётом земель Министерства обороны зарегистрировали 100 случаев. При этом, общая площадь составила 70,7 га.- Как удалось достичь таких результатов и избежать повторения сценария 2010 года?- В лесном хозяйстве работают неравнодушные люди. Упор делали на своевременность и качественное выполнение мониторинга, оперативность реагирования. У нас были случаи, когда мы в течение 20-30 минут добирались до места пожара. Люди были всегда наготове - промедление на пару часов могло привести к настоящей катастрофе. Мы держали этот вопрос на особом контроле. Ни одного крупного пожара на территории области мы не допустили. В первую очередь это результат комплексной системной работы.- Успешное преодоление пожароопасного сезона говорит не только об отличной технической оснащённости и профессионализме сотрудников департамента, но и о том, что вы проделали большую предварительную работу...- Мы начинаем готовиться к новому пожароопасному сезону с того момента, как заканчивается предыдущий. В этом году во второй половине октября, когда сезон закончится, практически сразу мы начнём разрабатывать планы тушения, сводные планы. После новогодних праздников мы будем согласовывать их у губернатора, утверждать в Рослесхозе, готовить технику к следующему сезону. К апрелю уже должны быть готовы на 100%. Опять же, люди должны пройти переподготовку. Нужно оценить ситуацию, что-то докупить, что-то отремонтировать.Конечно, один из важных факторов хорошего результата по пожароопасному сезону - это профилактическая работа. У нас огромные масштабы таких мероприятий. Они утверждены лесным планом, зафиксированы в сводном плане тушения и их выполняют на 100%. Это непременное жёсткое условие, наша принципиальная позиция. Примерно на 70% его выполняют арендаторы, а на 30% АО «Владлесхоз».С ранней весны проводим беседы в школах и сельских администрациях, устраиваем лекции. Наши работники занимаются профилактикой с населением, стараются, чтобы всё было наглядно. Затем, мы устанавливаем шлагбаумы, аншлаги. Как только позволяет весенняя погода, мы приступаем к созданию новых минерализованных полос и уходу за уже существующими.Потом переходим к строительству и ремонту лесохозяйственных дорог, начинаем работать с муниципалами, чтобы предотвратить возможную угрозу перехода пожара с земель иных категорий на земли лесного фонда.Деревья и «Ночные волки»- Культура пребывания в лесу у населения возрастает?- Статистика, к сожалению, остаётся прежней - 99% пожаров происходят по вине человека. Однако в целом, мне кажется, что уровень сознания населения стал выше. Жители населённых пунктов, которые подвергались угрозе пожара, уже никогда не будут поджигать траву. К сожалению, чтобы сделать выводы, нам часто приходится совершать ошибки.Кроме того, важно помнить, что основы воспитания закладывают в семье. Если ребёнка воспитывают с мыслью, что к природе нужно относиться бережно -это работает. Если так в семье не принято - то лекции и агитация принесут не так много пользы, как хотелось бы.- К разговору о работе с населением. Департамент ежегодно проводит многочисленные акции по посадке деревьев и очистке леса от мусора. Как в этом году проходила работа в этом направлении?- Этому направлению мы всегда уделяли и уделяем внимание. На нашем сайте можно ознакомиться с самой актуальной информацией о деятельности департамента. Акции, конечно, проводили и будем проводить в будущем. Они - дополнительный способ привлечь внимание населения региона к нашей работе.Количественный показатель участия в этих акциях неуклонно растёт. Это говорит о том, что мы на правильном пути. Например, у нас была очень интересная акция с знаменитым байкерским клубом «Ночные волки». К нашим акциям мы традиционно привлекаем учебные учреждения, руководство области и политические партии, общественные организации. Даже полиция, МЧС и налоговые подразделения с удовольствием нам помогают. В этом году мы сделали ставку не на массовость мероприятий, а на их количество и максимальный охват территории области - сказываются противоэпидемиологические меры. Только весной их прошло больше 20.Сейчас мы дали старт осеннему этапу. Обязательно проведём центральное мероприятие в преддверии профессионального праздника.Неравнодушные люди- В прошлом году в направлении лесовосстановления у нашей области были высокие показатели. В этом году они остались на том же уровне?- Они стали ещё выше. Один из главных показателей нашей работы - повышение лесистости. Этот показатель очень сложно выполнять. Что такое повышение лесистости? Территория лесного фонда определена границами. В этих границах есть участки, на которых деревья по каким-то причинам не растут. Изучая, тщательно обследуя эти участки, нам удалось незначительно, но всё же повысить процент лесистости территории области.- Расскажите о планах на ближайшее будущее. Каким направлениям деятельности департамент будет уделять особое внимание?- Сейчас во всероссийском масштабе лесное хозяйство взяло курс на цифровизацию. Направление абсолютно правильное - мы живём в XXI веке и подходы к ведению лесного хозяйства необходимо планово менять. Нужно оптимизировать трудозатраты, двигаться вперёд, быть современной отраслью.В связи с этим нам предстоит огромная работа. Конечно, это касается подготовки людей, формирования программных продуктов, их обеспечения. Необходима адаптация многих процессов к работе в цифровых условиях. Это очень сложный процесс, требующий разработки регламентов.Мы стоим у начала большого пути. Президент утвердил план по декриминализации лесной отрасли. Цифровизация и декриминализация сейчас - это неразрывные вещи. Мы приходим к тому, что состояние лесосечного фонда будем отслеживать не как раньше - приходя в лес с мерной лентой, а с учётом космических цифровых технологий, с рабочего места у компьютера или даже с мобильного телефона. В глобальном смысле мы идём к тому, что каждое заготовленное дерево должно быть видно. Это практически исключит возможность деятельности «чёрных лесорубов».К нам недавно приезжали представители Рослесхоза. Мы выезжали в Муром, смотрели как на некоторых предприятиях реализуют особое приложение для мобильных телефонов, которое позволяет определять объём партий, породный состав и маршрут перевозимой древесины посредством фотографии.Конечно, будем уделять огромное внимание и сохранению лесных традиций, которыми славится наша земля. Будем готовить молодых специалистов, на плечи которых в будущем ляжет ответственность за «зелёные лёгкие» региона. Будем продолжать воплощать нацпроект. Когда закончится этот пожароопасный сезон, начнём готовиться к следующему, будем заниматься лесовосстановлением.Планов много, и пока в лесном хозяйстве работают неравнодушные люди, я уверен, что у нас всё получится.- Что бы вы хотели пожелать своим коллегам в преддверии профессионального праздника?- Хочу ещё раз поблагодарить всех работников лесного хозяйства, которые, несмотря на трудные времена, честно и преданно выполняют поставленные задачи. Желаю им крепкого «лесного» здоровья. Низкий поклон им за их работу, за тяжёлый труд. Хочу пожелать, чтобы в семьях царил мир, добро, уют и любовь. Чтобы радость не покидала человека.Отдельно хочу сказать спасибо ветеранам лесной отрасли. Мы о каждом помним, обязательно каждого поздравим. Но в этом году, к сожалению, опять не сможем всех собрать из соображений безопасности - пандемия всё ещё свирепствует. Желаю им всего самого наилучшего, долгих лет жизни и крепкого здоровья.Ну, а всем жителям нашей области и в особенности подрастающему поколению хочется традиционно напомнить, что, несмотря на всю могущественность нашего владимирского леса, это очень хрупкий «организм», который нужно беречь и любить.Всех с праздником!