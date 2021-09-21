21.09.2021

2021-09-21 22:40:04

На День академии во Владимирский филиал РАНХиГС приехали звездные гости

Владимирский филиал РАНХиГС, как и остальные представительства вуза по всей стране, отпраздновал День академии. Один из крупнейших в России вузов был образован 20 сентября 2010 года. Поздравить студентов приехали и гости из Центра подготовки космонавтов.



В обновленной аудитории руководство и студенты Владимирского филиала РАНХиГС аплодисментами встречают своих звездных гостей. Герой России, летчик-космонавт Алексей Овчинин в общей сложности на международной космической станции провел 375 суток, для него это второй дом. Алексей Николаевич шутит, в космос летал два с половиной раза. Один старт сорвался из-за внештатной ситуации.



Алексей Овчинин, герой России, космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса:



- Была авария ракетоносителя, и полет не состоялся, он закончился через 19 минут 40 секунд, но все закончилось благополучно, все нормально, через полгода я опять же слетал в космос.



За все время в ВУЗе высшее образование получили 14 летчиков-космонавтов. Студентом Владимирского филиала РАНХиГС был и действующий руководитель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Максим Харламов. По его мнению, многолетнее плодотворное сотрудничество высшего учебного заведения с Центром будет только расширяться.



Максим Харламов, начальник ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина":



- Все больше наших сотрудников будут учиться здесь, не только получая магистерские степени, но и в аспирантуре с последующей защитой кандидатских диссертаций.



Вклад в популяризацию науки и космоса вносят и многочисленные совместные экскурсии и выставки. Тысячи гостей со всей области могут увидеть уникальные раритеты, подлинные вещи космонавтов.



Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, зампредседателя Заксобрания Владимирской области:



- Это сотрудничество многолетнее, очень дружеское, потому что космонавты, помимо того, что они получают образование, они еще и занимаются большой просветительской, воспитательной работой, общаясь и со студентами Владимирского филиала, в первую очередь, и со школьниками нашего региона.



Визит представителей Центра подготовки космонавтов на ковровский ЗИД - дань уважения одному из лучших отечественных предприятий оборонной промышленности. Только в годы Великой Отечественной войны конструкторский отдел и бюро завода создали около 10 новейших образцов стрелкового оружия, не считая модернизацию принятых на вооружение систем. Эти достижения обеспечили нашей стране многие победы не только на суше, но и в небе.







Александр Сыпченко, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»