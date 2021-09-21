21.09.2021

2021-09-21 21:35:04

Общественность обсуждает варианты нового объезда Владимира

Департамент транспорта и дорожного хозяйства представил губернатору три варианта трассировки автомобильного обхода города Владимира. На данный момент, это предпроектные решения, которые выложили на суд жителей области. Подробности в материале Константина Миронова.



Разработка проекта объезда Владимира начнется уже в следующем году. Автомобилистам представлены три варианта обхода. Первый - дублёр трассы М-7. От развязки с южным объездом города до выхода на 270-й километр трассы Р-132 - "Золотое кольцо". Второй вариант - Северный объезд города - начнется в том же месте и закончится примыканием к дороге за Боголюбово. И самый перспективный, по мнению администрации области, Восточный объезд. Дорога, планируемая от 197-го километра Южного объезда до села Суходол, обойдёт областной центр с восточной стороны.



Ринат Шаниязов, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области:



- Будет происходить синхронизация работ с федеральными дорогами, увеличение ширины полотна до 4-х полос и строительство нового моста, который жизненно необходим городу Владимиру. Вот этот вариант, третий, мы как считаем - он самый рациональный, который подходит для реализации во Владимирской области.



По мнению общественников, подобная подготовка к проектным работам ведётся слишком рано. Строительство начнется не ранее, чем запустят трассу М-12. Но представители Народного фронта уже сейчас намерены тщательно контролировать все детали будущего проекта.



Илья Зотов, эксперт Общероссийского Народного Фронта:



- Дать участки трассы на голосование не совсем правильно. Потому что жители смотрят со своего угла, с той стороны, как они ездят на работу. Поэтому было бы более правильно предложить научное обоснование и экономику, как это поможет снизить трафик, как это повлияет на экономику города, как это снизит трафик на горских улицах.



Строительство объезда областной столицы жизненно необходимо, уверен общественник Сергей Федяев, участник межрегионального движения "Убитые дороги". По его мнению, восточный объезд – действительно, самое грамотное решение, так как появится новый мост. Но и параллель Пекинки - хорошая идея. При строительстве дублёра М-7 трасса, идущая в черте города, уйдет муниципалитету, и это позволит разгрузить дороги Владимира.



Сергей Федяев, общественник, участник межрегионального движения "Убитые дороги" :



- С вводом трассы М-12 мы будем думать о дальнейших перспективах. Но готовиться нужно уже сегодня, сейчас. Радует то, что три проекта, которые сегодня обсуждаются жителями города и области и так далее... Меня радует, что это не из-под стола, не из-под скатерти достали проект и его обсуждают. А его публично обсуждают.







На данный момент и сами жители региона склоняются к варианту Восточного объезда Владимира - об этом говорят и предварительные итоги онлайн-голосования. Как пояснили в департаменте транспорта, предпроектное решение необходимо, чтобы обосновать выделение средств из федеральной казны. Государство профинансирует и проектные изыскания.







Константин Миронов, Семён Карпов, Александр Чунаев. «Вести-Владимир».