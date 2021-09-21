Длительные новогодние праздники в России являются лишними. Так считает депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Онищенко раскритиковал идею преподавателя ВШЭ ..

Длительные новогодние праздники в России являются лишними. Так считает депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.Онищенко раскритиковал идею преподавателя ВШЭ Марины Буяновой, которая предложила перенести часть праздничных каникул на весну, чтобы люди смогли выехать на природу. Депутат назвал большой период нерабочих дней "безобразием", с которым нужно заканчивать, а не переносить. Он добавил, что для осуществления планов по развитию экономики необходимо, чтобы граждане больше работали, сообщает телеканал "".