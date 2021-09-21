Злоумышленник ввел пенсионерку в заблуждение, попросив ее снять с банковского счета денежные средства и сбросить их в условленное время с балкона...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали подозреваемого в хищении крупной суммы денежных средств у пожилой женщины путем мошенничества.Установлено, что на домашний телефон 80-летней москвичке позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и попросил о помощи в поимке преступников. Он сказал пенсионерке, что ей нужно снять с банковского счета денежные средства и сбросить их в условленное время с балкона. В этот момент полицейские якобы задержат злоумышленника с поличным, а деньги ей вернут.Доверчивая женщина согласилась и поступила, как ей сказали. Она сняла деньги со счета и сбросила их на землю с балкона, после чего их забрал неизвестный и скрылся. Вскоре потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Материальный ущерб составил 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на 1-й Боевской улице задержали подозреваемого – 22-летнего приезжего, который, как предполагает следствие, звонил заявительнице. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении фигуранта данного уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкции части 3 данной статьи предусматривают наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до 6 лет.Расследование уголовного дела продолжается.Сотрудники полиции напоминают гражданам, что если звонящий гражданин представился сотрудником правоохранительных органов – проверяйте озвученную им информацию по телефону «горячей линии» территориального Отдела МВД. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, связанные с передачей денег незнакомцам, поставьте в известность своих родственников или знакомых о подозрительном звонке. Будьте бдительны и не поддавайтесь на провокации злоумышленников.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60