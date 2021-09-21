Программами будет охвачено 620 ребят.

В Муроме на базе Лицея № 1 откроется первый школьный детский технопарк «Кванториум». Он призван расширить возможности местного образования за счёт современных компетенций и навыков.Программами технопарка будет охвачено 620 ребят.«На его базе будут преподавать естественно-научные предметы, математику и информатику, технологию. Запланированы внеклассные мероприятия, конкурсы, интеллектуальные и творческие состязания и олимпиады», - сообщили в департаменте образования.