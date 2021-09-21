Рог носорога – очень ценный товар на черном рынке. Чтобы положить конец убийствам животных, госкорпорация реализует программу Rhisotope.

Рогносорога – очень ценный товар на черном рынке. Чтобы положить конец убийствамживотных, госкорпорация реализует программу Rhisotope.Партнерская программа "Росатома" Rhisotope направлена на борьбу с браконьерством носорогов Южной Африки с помощью радиационных технологий. В рог животного вводятся радиоизотопы для того, чтобы можно было обнаружить незаконный провоз этой части млекопитающего.Первая фаза проекта завершилась успешно. Она была посвящена доказательству того, что стабильные изотопы, которые введены в рога, не мигрируют в тела животных. Так, специалисты в течение четырех месяцев внимательно наблюдали за двумя носорогами, помещенными в отдельный лагерь, каждый день собирали и анализировали их отходы, брали кровь. Успех первого этапа Rhisotope заключается в том, что радиоизотопы, которые были помещены в рог животного с помощью специальной техники, остались на месте и не попали в тело млекопитающего.В исследовании принимали участие специалисты из Южной Африки, Австралии, США и России. "Росатом" – ключевой партнер программы. Второй этап Rhisotope будет посвящен моделированию радиологических доз, которые сделают рог носорога заметным для радиационных мониторов и не причинят вред животному."Научное сотрудничество должно выходить за рамки границ, часовых поясов и континентов, если мы хотим спасти наш общий дом и решить экологические проблемы. Мы очень рады, что этот проект войдет в список успешных инициатив между Южной Африкой и Россией", – сказал посол РФ в Южной Африке Илья Рогачев.Генеральный директор "Росатома" в Центральной и Южной Африке Райан Колльер уверен, что ядерная наука сыграет очень важную роль в защите носорогов и планеты в целом. "Мы невероятно гордимся тем, что играем ключевую роль в этой удивительной инициативе", – сказал он.После завершения проект распространится на всю Африку и другие континенты Земли. Будет проводиться бесплатное обучение для специалистов природоохранных организаций. Не исключается возможность использования проекта для спасения других видов животных.