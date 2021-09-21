По итогам испытаний Роскачества китайские гаджеты обошли Samsung, а недорогие смартфоны сезона лето-осень 2021 обогнали собратьев с ценой свыше 60 000 рублей по большинству основных параметров. Xiaomi Redmi Note 10s (128GB) – абсолютный лидер топа.
По итогам испытаний Роскачества китайские гаджеты обошли Samsung, а недорогие смартфоны сезона лето-осень 2021 обогнали собратьев с ценой свыше 60 000 рублей по большинству основных параметров. Xiaomi Redmi Note 10s (128GB) – абсолютный лидер топа.
Роскачество обновило рейтинг смартфонов из 132 моделей. К нему добавились новинки сезона лето-осень 2021 - еще 16 моделей. Программа испытаний разработана и реализуется Роскачеством совместно с международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров. Такие Международные исследования качества телефонов уже более 10 лет проводятся по 231 показателю в ведущей аккредитованной лаборатории Европы. Рейтинг телефонов, формируемый по их результатам, является самым авторитетным в мире. Программа испытаний регулярно обновляется экспертами для отражения актуальной ситуации на рынке и меняющихся предпочтений потребителей. Результаты этого веерного исследования традиционно одновременно доведены до сведения потребителей в десятках стран организациями, аналогичными Роскачеству.
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Лучшие смартфоны до 20000 рублей (осень 2021)
Исследования смартфонов Роскачества показывают, что бюджетные модели до 20 000 рублей все чаще имеют характеристики, которые ранее можно было встретить только у флагманских гаджетов. Такие как наличие NFС для бесконтактных платежей, возможности биометрической аутентификации, поддержки eSIM. Растёт также доля устройств с диагональю экрана от 6 до 7 дюймов, объёмом аккумулятора от 4000 мА*ч, встроенной памятью более 128 Гб и фронтальной камерой от 20 Мп.
Новые недорогие смартфоны по всем основным параметрам, кроме качества фото и видео, могут обогнать даже смартфоны этого года с ценой свыше 60 000 рублей. Например, Xiaomi Redmi Note 10s за 19 500 рублей превзошел один из самых ярких смартфонов начала года OnePlus 9 Pro с ценой 60 000 рублей по многим важным характеристикам, кроме камеры, и имел лишь немногим более низкие баллы за качество дисплея.
Недорогие смартфоны с хорошей камерой
Лучший по итогам испытаний - Xiaomi Redmi Note 10s (128GB)
Антон Куканов, заместитель руководителя Роскачества:
«Первое, чем жертвуют производители при выпуске бюджетных моделей, – это качество камеры. Среди новых бюджетников Xiaomi Redmi Note 10s показал лучшие результаты по фото и видео, но все равно остается далеко позади не только смартфонов от Apple и Samsung, но и премиальных моделей от Xiaomi».
Основная камера Xiaomi Redmi Note 10s состоит из 4 модулей, из которых широкоугольный модуль имеет разрешение 64 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 13 Мп. Основная камера дает неплохую детализацию и хорошие цвета, но нужно быть готовым к дисбалансу, шумам и размытости, особенно при слабом освещении. При видеосъемке камера дает результаты лучше: 6-кратный зум работает плавно, звук хороший, но цвета бледные и с шумами.
В целом, Xiaomi Redmi Note 10s –значительный шаг вперед в сравнении с Xiaomi Redmi Note 10 и Xiaomi Redmi Note 9s. Note 10s теперь работает на Android 11 с обновленной оболочкой MIUI 12, поддерживает NFC , а вместо Qualcomm имеет чипсет MediaTek Helio G95 с 6 Гб оперативной памяти. У него в комплекте нет защитной пленки, но даже без нее он отлично прошел барабанный тест: после 100 падений на гаджете появилось лишь несколько царапин. OLED-дисплей диагональю 6,4 дюйма с разрешением 1080 x 2400 и автояркостью 700 нит предлагает сбалансированные цвета и хорошую контрастность, однако его частота обновления – только 60 Гц.
Как выбрать бюджетный смартфон?
Ключевое отличие выбора именно бюджетного, недорогого смартфона только одно – ограниченное количество вариантов операционной системы: выбирать придется либо из новых моделей на Android или Harmony OS, либо из моделей Apple, но только прошлых лет. Цены на новые iPhone и Android-флагманы традиционно высоки. Затем необходимо определиться, для каких целей вам нужен смартфон: чтобы просто быть на связи, для игр или просмотра фильмов и сериалов, для серфинга в интернете, для записи видео или фотосъемок. Это позволит выбрать оптимальные параметры – мощность процессора, размер дисплея, количество камер, емкость аккумулятора и звук.
Какой бюджетный смартфон лучше купить?
При выборе хорошего недорогого смартфона обращайте внимание на то, чтобы он имел как минимум: дисплей диагональю 6 дюймов и выше; батарею емкостью 5000 мА*ч и выше; 4 Гб оперативной памяти; поддержку NFC и последних версий Wi-Fi и Bluetooth; 3 модуля и выше основной камеры с разрешением 48 Мп и выше.
Лучшие недорогие смартфоны с хорошим аккумулятором, лучшим дисплеем, а также для игр – в полном описании исследования.