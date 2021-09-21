По итогам испытаний Роскачества китайские гаджеты обошли Samsung, а недорогие смартфоны сезона лето-осень 2021 обогнали собратьев с ценой свыше 60 000 рублей по большинству основных параметров. Xiaomi Redmi Note 10s (128GB) – абсолютный лидер топа.

По итогам испытаний Роскачества китайские гаджеты обошли Samsung, а недорогие смартфоны сезона лето-осень 2021 обогнали собратьев с ценой свыше 60 000 рублей по большинству основных параметров. Xiaomi Redmi Note 10s (128GB) – абсолютный лидер топа.Роскачество обновило рейтинг смартфонов из 132 моделей. К нему добавились новинки сезона лето-осень 2021 - еще 16 моделей. Программа испытаний разработана и реализуется Роскачеством совместно с международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров. Такие Международные исследования качества телефонов уже более 10 лет проводятся по 231 показателю в ведущей аккредитованной лаборатории Европы. Рейтинг телефонов, формируемый по их результатам, является самым авторитетным в мире. Программа испытаний регулярно обновляется экспертами для отражения актуальной ситуации на рынке и меняющихся предпочтений потребителей. Результаты этого веерного исследования традиционно одновременно доведены до сведения потребителей в десятках стран организациями, аналогичными Роскачеству.Полные результаты исследования смотрите .Лучшие смартфоны до 20000 рублей (осень 2021)Исследования смартфонов Роскачества показывают, что бюджетные модели до 20 000 рублей все чаще имеют характеристики, которые ранее можно было встретить только у флагманских гаджетов. Такие как наличие NFС для бесконтактных платежей, возможности биометрической аутентификации, поддержки eSIM. Растёт также доля устройств с диагональю экрана от 6 до 7 дюймов, объёмом аккумулятора от 4000 мА*ч, встроенной памятью более 128 Гб и фронтальной камерой от 20 Мп.Новые недорогие смартфоны по всем основным параметрам, кроме качества фото и видео, могут обогнать даже смартфоны этого года с ценой свыше 60 000 рублей. Например, Xiaomi Redmi Note 10s за 19 500 рублей превзошел один из самых ярких смартфонов начала года OnePlus 9 Pro с ценой 60 000 рублей по многим важным характеристикам, кроме камеры, и имел лишь немногим более низкие баллы за качество дисплея.Недорогие смартфоны с хорошей камеройЛучший по итогам испытаний - Xiaomi Redmi Note 10s (128GB)Антон Куканов, заместитель руководителя Роскачества:«Первое, чем жертвуют производители при выпуске бюджетных моделей, – это качество камеры. Среди новых бюджетников Xiaomi Redmi Note 10s показал лучшие результаты по фото и видео, но все равно остается далеко позади не только смартфонов от Apple и Samsung, но и премиальных моделей от Xiaomi».Основная камера Xiaomi Redmi Note 10s состоит из 4 модулей, из которых широкоугольный модуль имеет разрешение 64 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 13 Мп. Основная камера дает неплохую детализацию и хорошие цвета, но нужно быть готовым к дисбалансу, шумам и размытости, особенно при слабом освещении. При видеосъемке камера дает результаты лучше: 6-кратный зум работает плавно, звук хороший, но цвета бледные и с шумами.В целом, Xiaomi Redmi Note 10s –значительный шаг вперед в сравнении с Xiaomi Redmi Note 10 и Xiaomi Redmi Note 9s. Note 10s теперь работает на Android 11 с обновленной оболочкой MIUI 12, поддерживает NFC , а вместо Qualcomm имеет чипсет MediaTek Helio G95 с 6 Гб оперативной памяти. У него в комплекте нет защитной пленки, но даже без нее он отлично прошел барабанный тест: после 100 падений на гаджете появилось лишь несколько царапин. OLED-дисплей диагональю 6,4 дюйма с разрешением 1080 x 2400 и автояркостью 700 нит предлагает сбалансированные цвета и хорошую контрастность, однако его частота обновления – только 60 Гц.Как выбрать бюджетный смартфон?Ключевое отличие выбора именно бюджетного, недорогого смартфона только одно – ограниченное количество вариантов операционной системы: выбирать придется либо из новых моделей на Android или Harmony OS, либо из моделей Apple, но только прошлых лет. Цены на новые iPhone и Android-флагманы традиционно высоки. Затем необходимо определиться, для каких целей вам нужен смартфон: чтобы просто быть на связи, для игр или просмотра фильмов и сериалов, для серфинга в интернете, для записи видео или фотосъемок. Это позволит выбрать оптимальные параметры – мощность процессора, размер дисплея, количество камер, емкость аккумулятора и звук.Какой бюджетный смартфон лучше купить?При выборе хорошего недорогого смартфона обращайте внимание на то, чтобы он имел как минимум: дисплей диагональю 6 дюймов и выше; батарею емкостью 5000 мА*ч и выше; 4 Гб оперативной памяти; поддержку NFC и последних версий Wi-Fi и Bluetooth; 3 модуля и выше основной камеры с разрешением 48 Мп и выше.Лучшие недорогие смартфоны с хорошим аккумулятором, лучшим дисплеем, а также для игр – в полном описании исследования.