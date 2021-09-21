В 2021 году владимирская санавиация совершила 75 вылетов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Авиамедицинская бригада эвакуировала на вертолете 59 человек с инсультами, инфарктами, тяжелыми

В 2021 году владимирская санавиация совершила 75 вылетов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Авиамедицинская бригада эвакуировала на вертолете 59 человек с инсультами, инфарктами, тяжелыми травмами и другими угрожающими жизни состояниями. Пациенты были доставлены во Владимирскую областную клиническую больницу и в федеральные клиники Москвы и Нижнего Новгорода. Среди эвакуированных – пять детей, в том числе новорожденный. Кроме