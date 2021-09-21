Общая стоимость контракта более 107 млн рублей.

Строительство подорожало на 3,4 млн рублей. Объект должны сдать к 31 октября.Как стало известно во время заседания градостроительного комитета, проект был трижды скорректирован. В мэрии решили углубить ливнёвку, камеры водопровода, демонтировать две опоры освещения, уточнить объёмы прокладки труб методом горизонтального прокола. За счёт перечисленных работ и произошло удорожание ПСД.СК «Трасса» приступила к укладке финишного слоя асфальта, а также установит новые дорожные знаки.Четырёхполосная дорога поспособствует равномерному распределению транспортных потоков в микрорайоне 8-ЮЗ, а также снизит нагрузку на улицу Пугачёва.На Чапаева-Сперанского предусмотрено устройство трёх нерегулируемых пешеходных переходов: от дома № 1 по улице Сперанского до дома № 3 по улице Василисина; от дома № 6 до дома № 8 по улице Василисина; в районе дома № 8 «Б» по улице Василисина. В районе Сперанского-1 будет обустроен островок безопасности.Общая стоимость контракта более 107 млн рублей.