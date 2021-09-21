ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивается без вести пропавший Лопатников Дмитрий Станиславович, 1966 года рождения...

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивается без вести пропавший Лопатников Дмитрий Станиславович, 1966 года рождения, местонахождение которого не известно с 4 сентября 2020 года.Приметы: на вид 60-65 лет, рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые.Был одет: темно-синяя куртка, синие джинсы, черная кепка.Особые приметы: искривление большого пальца левой ноги.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: (495) 709-26-02, (495) 709-10-00 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18