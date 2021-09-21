С 9 октября 2021 года на 298 км федеральной автодороги М-7 «Волга» в Вязниковском районе поменяется схема организации дорожного движения. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород. На

С 9 октября 2021 года на 298 км федеральной автодороги М-7 «Волга» в Вязниковском районе поменяется схема организации дорожного движения. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород. На регулируемом перекрестке у населенного пункта Болымотиха не будет возможности повернуть налево и пересечь федеральную трассу. По оси дороги установят металлическое барьерное ограждение. В работе светофора