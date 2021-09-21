Спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин во вторник, 21 сентября, подписал распоряжение об образовании временной депутатской рабочей группы. Она займется подготовкой первого заседания восьмого созыва.

Спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин во вторник, 21 сентября, подписал распоряжение об образовании временной депутатской рабочей группы. Она займется подготовкой первого заседания восьмого созыва.В состав рабочей группы вошли представители всех прошедших в восьмую Думу партий. От "Единой России" – Александр Жуков, Владимир Иванов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев, Ольга Тимофеева, от КПРФ – Николай Коломейцев и Николай Осадчий, от "Справедливой России – За правду" – Валерий Гартунг, от ЛДПР – Василий Власов, от партии "Новые люди" – Владислав Даванков.Рабочая группа подготовит проекты постановлений Госдумы и прочие документы, связанные с началом работы нового депутатского корпуса.В соответствии со статьей 32.2 Регламента ГД, рабочая группа утвердит схему размещения парламентариев в зале, сформирует порядок работы первого заседания, подготовит предложения по составу Счетной комиссии, а также Временной комиссии по Регламенту и Временного секретариата Госдумы.Выборы в Государственную Думу прошли с 17 по 19 сентября. "Единая Россия" с 324 депутатскими мандатами сохранила конституционное большинство. КПРФ получила 57 голосов, "Справедливая Россия – За правду" – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13.