У малыша диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, гематому в лобно-височно-теменной области, множественные кровоподтёки.

В Кольчугино 32-летнюю мать приговорили к 4,5 годам колонии за избиение 8-месячного сына. Она находилась в гостях у подруги и пьяную женщину раздражал плачь младенца.Происшествие произошло в деревне Новофроловское. Ребёнку нанесли несколько ударов по голове и телу. У малыша диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, гематому в лобно-височно-теменной области, множественные кровоподтёки.За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего подсудимая отправится в тюрьму.