В Кольчугине вынесли приговор 32-летней местной жительнице. Она в ноябре прошлого года, находясь в квартире своей знакомой в деревне Новофроловское, избила своего восьмимесячного сына.

В Кольчугине вынесли приговор 32-летней местной жительнице. Она в ноябре прошлого года, находясь в квартире своей знакомой в деревне Новофроловское, избила своего восьмимесячного сына. Нетрезвую мать разозлил плач ребенка , и она с силой ударила его по голове и телу. Малыш получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, гематому, множественные кровоподтеки на коже головы,