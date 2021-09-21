Меленковкий районный суд вынес приговор 40-летнему жителю Владимира. Его признали виновным в убийстве, угрозе убийством и незаконном проникновении в жилище. По данным суда, в мае 2020 года

Меленковкий районный суд вынес приговор 40-летнему жителю Владимира. Его признали виновным в убийстве, угрозе убийством и незаконном проникновении в жилище. По данным суда, в мае 2020 года мужчина приехал к бывшей супруге и матери своего ребенка в Меленковский район. Женщина не впустила его. Но тот выбил дверь ногой. В доме находился новый возлюбленный, и, увидев