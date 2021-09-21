23-25 сентября москвичи смогут посетить около 100 творческих площадок города.

23-25 сентября москвичи смогут посетить около 100 творческих площадок города.Культурные центры, галереи, творческие мастерские – около ста креативных пространств будут доступны для жителей российской столицы с 23 по 25 сентября. В Москве пройдеттрадиционная познавательная акция "День без турникетов". Горожан ждут экскурсии на крупные предприятия и крохотные авторские мастерские.Как заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, в этом году акция посвящена креативным индустриям. "Сентябрьская акция "День без турникетов" охватывает около 100 креативных площадок города. Участники познакомятся с инструментарием и особенностями разных творческих профессий. На экскурсии приглашают киностудии, культурные центры, галереи, арт-пространства и мастерские", – рассказала чиновник.Организаторы напоминают, что в период пандемии коронавируса для посещения очных мероприятий необходимо соблюдать все необходимые санитарные меры.Примечательно, что площадки будут работать даже для самых маленьких москвичей. На экскурсии по "Союзмультфильму" дети и их родители увидят экспозицию "Золотая коллекция студии".В музее-театре "Булгаковский дом" ждут всех поклонников творчества русского писателя. Гид проведет москвичей по тайным комнатам.Сотрудники кинокомпании "Улица Сергея Эйзенштейна" расскажут о стадиях и тонкостях кинопроизводства. Посетители понаблюдают за съемочным процессом фильма "Брат-3" и смогут задать интересующие вопросы.В "Днях без турникетов" смогут поучаствовать даже любители современных технологий. Среди новых партнеров московской акции – частная галерея, интерьерное бюро и VR-клуб.